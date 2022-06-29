Участники литовского «Форума добрососедства» посещают Беларусь. Они встретились с представителями Коммунистической партии

Доброе соседство полезно для всех. С таким лозунгом в эти дни Беларусь посещают участники общественного движения «Форум добрососедства» Литовской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычные жители этой страны, как стало ясно, чтят память героев Великой Отечественной и не поддерживают местные власти в политике уничтожения мемориалов и искажения истинной исторической памяти. В подтверждение – слова активистов, которые, собственно, представляют мнение общественности. Свою оценку происходящему они озвучили нашим коллегам.

Надо строить мосты, а не заборы. Именно с таким посылом делегация из Литвы посещает в эти дни Беларусь. Участники объединения не впервые в нашей стране. Ранее члены общества встречались с представителями власти, гражданскими организациями, политиками, активистами общественных объединений, журналистами. В нынешний раз с визитом навестили представителей Коммунистической партии. Эрика Швянченене о Литве: наше государство решило переписать историю – уничтожить памятники, сделать асфальт. Читайте здесь.

Казимерас Юрайтис, член международного «Форума добрососедства»:

Это явление добрососедства уникальное. И может статься, и я надеюсь и очень верю, что так и будет, что это будет такая поворотная точка, где русофобия, белорусофобия, где опять возвратится добрососедство. Это моя глубочайшая мечта и вера.

Литовский «Форум добрососедства» создан по инициативе движения «Заря справедливости». В перспективе его планируют преобразовать в политическую партию. А как левопатриотическая организация ее участники планируют найти точки соприкосновения с белорусскими коллегами. Это станет существенной стороной добрососедства Беларуси и Литвы.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:

Наши интересы – это левопатриотическое движение – отстаивают и полностью позиционируют на территории Литвы. Они полностью согласны с той политикой, которую проводит глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, согласно программе нашей партии. Они надеются за счет этого взаимодействия в перспективе перерасти из общественного движения в движение коммунистическое или трудовое – партии Литвы. Ну и, соответственно, уйти уже в большую политику – в парламенте или Сейме, участвовать в выборах и так далее. Акцент на молодежь. Именно в этом направлении стороны намерены двигаться, формируя правильные идеалы. История ни в коем случае не должна быть переписана. Настоящие патриоты Литвы чтят память героев и белорусов ставят в пример тому, как бережно надо относиться к памяти и искренне ценить мирное небо. «Барьеры сняты». Литовский публицист о том, что привлекает жителей его страны в Беларуси. Читайте здесь.