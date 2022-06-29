Зубр будет вынужден уйти в другие места. Вот к каким последствиям для экологии может привести забор на границе с ЕС
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии осудили строительство Польшей пограничных заграждений на границе в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возведение пятиметрового забора подходит к завершению. За это время пограничниками было найдено более 30 изувеченных животных.
В связи с этим зооактивисты отправили петицию в различные международные организации. По их мнению, принимаемые польской стороной действия могут разрушить биологическое и ландшафтное разнообразие леса, которое в краткосрочной перспективе повлечет за собой массовую гибель животных и деградацию земель.
Круглосуточный рев бульдозеров и череда стремящихся вверх металлических свай – уже обыденная картинка для белорусско-польской границы. Наши западные соседи окопались фундаментально: стальную арматуру заливают бетоном, в промежутках – защита от подкопов на полметра в землю и столько же над ней. Наготове секции из оцинкованной колючки. Полугодичная стройка пятиметрового забора протяженностью 186 километров подходит к своему завершению. Но число жертв так называемой стены позора продолжает расти.
Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества:
Мы ограничиваем привычные пути миграции животных, в частности тот же зубр. Напомню, зубр у нас в Красных книгах и Российской Федерации, и Беларуси. Что интересно, в Польше тоже. Он в Красной книге Польши. Мы ограничиваем его естественную среду обитания. Он будет вынужден уйти на другие места, искать себе корм. Это проблемы со стрессом, с популяцией, в целом проблемы с биоразнообразием. То есть мы ставим под удар сохранение биоразнообразия и такого исчезающего вида, который у нас во всех Красных книгах занесен. Разве это не продуманное решение?
Схожая картинка и на белорусско-литовской границе. Правда, на пятиметровый забор в Вильнюсе денег не нашли, но несколько рядов колючки еврокомиссары профинансировали. Эту изувеченную косулю гродненские пограничники обнаружили на прошлой неделе, она же стала юбилейной: за девять месяцев число жертв достигло трех десятков.
Такая картинка всколыхнула белорусскую экообщественность. Уличные пикеты, сотни тысяч подписей и десятки петиций с требованием остановить массовую гибель животных и деградацию земель. Среди адресатов – сплошь ведущие международные организации: Совет Европы и ЮНЕСКО. Но, видимо, статус в работе не помощник: за два месяца ни ответа, ни привета.
«Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще – подробности.
Такое дискредитирующее поведение западных элит вовсе не повод останавливаться. Антизаборная тема стремительно набирает популярность, ведь на кону реальные жизни и будущее крупнейшего реликтового леса Европы. Белорусские парламентарии тоже не остались в стороне: следом за Советом Республики свое осуждение высказали и депутаты Палаты представителей. Впереди большая работа на международных площадках, чтобы донести до каждого политика реалии убийственных решений официальной Варшавы и Вильнюса, которые идут в разрез с мнением собственного народа.
Беларусь ущерб от строительства оценивает в 19 миллионов долларов, Польша готова зарыть в землю и до 400. А какой ценой забор обойдется для природы, пока считать никто не берется. Ясно одно: еврочиновников такая картинка вовсе не пугает.