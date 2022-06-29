Зубр будет вынужден уйти в другие места. Вот к каким последствиям для экологии может привести забор на границе с ЕС

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии осудили строительство Польшей пограничных заграждений на границе в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возведение пятиметрового забора подходит к завершению. За это время пограничниками было найдено более 30 изувеченных животных.

В связи с этим зооактивисты отправили петицию в различные международные организации. По их мнению, принимаемые польской стороной действия могут разрушить биологическое и ландшафтное разнообразие леса, которое в краткосрочной перспективе повлечет за собой массовую гибель животных и деградацию земель.

Круглосуточный рев бульдозеров и череда стремящихся вверх металлических свай – уже обыденная картинка для белорусско-польской границы. Наши западные соседи окопались фундаментально: стальную арматуру заливают бетоном, в промежутках – защита от подкопов на полметра в землю и столько же над ней. Наготове секции из оцинкованной колючки. Полугодичная стройка пятиметрового забора протяженностью 186 километров подходит к своему завершению. Но число жертв так называемой стены позора продолжает расти.

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества:

Мы ограничиваем привычные пути миграции животных, в частности тот же зубр. Напомню, зубр у нас в Красных книгах и Российской Федерации, и Беларуси. Что интересно, в Польше тоже. Он в Красной книге Польши. Мы ограничиваем его естественную среду обитания. Он будет вынужден уйти на другие места, искать себе корм. Это проблемы со стрессом, с популяцией, в целом проблемы с биоразнообразием. То есть мы ставим под удар сохранение биоразнообразия и такого исчезающего вида, который у нас во всех Красных книгах занесен. Разве это не продуманное решение? Схожая картинка и на белорусско-литовской границе. Правда, на пятиметровый забор в Вильнюсе денег не нашли, но несколько рядов колючки еврокомиссары профинансировали. Эту изувеченную косулю гродненские пограничники обнаружили на прошлой неделе, она же стала юбилейной: за девять месяцев число жертв достигло трех десятков.

Такая картинка всколыхнула белорусскую экообщественность. Уличные пикеты, сотни тысяч подписей и десятки петиций с требованием остановить массовую гибель животных и деградацию земель. Среди адресатов – сплошь ведущие международные организации: Совет Европы и ЮНЕСКО. Но, видимо, статус в работе не помощник: за два месяца ни ответа, ни привета. «Ожидаем объяснений польской стороны». Белорусские парламентарии осудили строительство забора в Беловежской пуще – подробности.