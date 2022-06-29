«Барьеры сняты». Литовский публицист о том, что привлекает жителей его страны в Беларуси

Плюсы граничащие страны видят в экономике. Литовцы и латвийцы активно пользуются белорусским бензином. Дело в ценах – у нас они намного ниже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном жители прибалтийских республик закупаются продуктами, сигаретами и топливом. Например, литр бензина в Вильнюсе стоит более 2 евро, а на белорусских АЗС – меньше 1 евро. Такая же ситуация и с продуктами. В Беларуси все дешевле минимум в два раза. Поэтому все больше жителей прибалтийских республик хотят приехать в нашу страну.

Казимерас Юрайтис, член международного «Форума добрососедства»:

Приобрести недвижимость. Уже немалая часть народа. У вас хотят в банк ложить деньги какие-то, хоть минимальные. Потому что диверсификация денежных средств, которые режут, это элементарно, это способ выживания. Льды проломаны, барьеры сняты. Я думаю, что если это в таком духе будет и дальше, понемножку-понемножку люди прикупят что-то, начнут опять больше кататься.

За последние 30 дней Беларусь посетили более 50 тысяч литовцев и около 18 тысяч латвийцев. А наиболее интенсивный поток регистрируется в выходные дни. В Беларуси безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии действует до 31 декабря 2022 года.