Эрика Швянченене о Литве: наше государство решило переписать историю – уничтожить памятники, сделать асфальт

Доброе соседство полезно для всех. С таким лозунгом в эти дни Беларусь посещают участники общественного движения «Форум добрососедства» Литовской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычные жители этой страны, как стало ясно, чтят память героев Великой Отечественной и не поддерживают местные власти в политике уничтожения мемориалов и искажения истинной исторической памяти. В подтверждение – слова активистов, которые, собственно, представляют мнение общественности.