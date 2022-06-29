Эрика Швянченене о Литве: наше государство решило переписать историю – уничтожить памятники, сделать асфальт

Доброе соседство полезно для всех. С таким лозунгом в эти дни Беларусь посещают участники общественного движения «Форум добрососедства» Литовской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычные жители этой страны, как стало ясно, чтят память героев Великой Отечественной и не поддерживают местные власти в политике уничтожения мемориалов и искажения истинной исторической памяти. В подтверждение – слова активистов, которые, собственно, представляют мнение общественности.
Эрика Швянченене, руководитель международного «Форума добрососедства»:
У нас государство решило переписать историю. Это вы видите, это мы сами тоже знаем. На прошлой встрече просили, чтобы вы нам помогли хотя бы сохранить памятники, потому что так грубо решили, что памятники надо уничтожить, сделать асфальт и так далее. Я думаю, что со временем все восстановится. Но надо спасти. Здесь нам нужно и ваше содействие. Чтобы если их невозможно уже сохранить у нас, может ваша сторона их примет, чтобы когда-то опять их восстановить, чтобы как-то сохранить эту историю.