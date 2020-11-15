Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк

Новости Беларуси. Движение, которое объединяет тысячи белорусов. Сотни неравнодушных автомобилистов вновь собрались на автопробег «За единую Беларусь!», чтобы эффектно и красиво заявить о том, что для них важно – мир и порядок в своей независимой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже по доброй традиции столица окрасилась в цвета государственного флага. Некоторые участники целыми семьями специально приехали из других городов. За более чем два месяца участники проехали тысячи километров, побывав в самых отдаленных уголках нашей страны. Как показывают автопробеги, неравнодушных людей много. На сей раз красивый старт был дан с парковки столичного аквапарка «Лебяжий».

Мы ждем выходных. Вот, действительно, мы огромная большая семья, единомышленники. У нас идет уже как ломка, наверное, мы очень хотим встретиться, помимо того, что мы встречаемся в будние дни. Это у нас как традиция – была суббота, теперь у нас воскресенье. Все так рады, не успеваем друг друга даже обнять. В прошлые выходные я реально не успела всех обойти, всех обнять, такое количество народа было.

Я люблю свою Беларусь и мне по душе, что столько народа собирается в поддержку нашей любимой Беларуси, чтобы она была мирная, стабильная, процветающая.