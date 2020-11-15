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Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк

15 ноября 2020 11:31
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Новости Беларуси. Движение, которое объединяет тысячи белорусов. Сотни неравнодушных автомобилистов вновь собрались на автопробег «За единую Беларусь!», чтобы эффектно и красиво заявить о том, что для них важно – мир и порядок в своей независимой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк-1

Так, уже по доброй традиции столица окрасилась в цвета государственного флага. Некоторые участники целыми семьями специально приехали из других городов. За более чем два месяца участники проехали тысячи километров, побывав в самых отдаленных уголках нашей страны. Как показывают автопробеги, неравнодушных людей много. На сей раз красивый старт был дан с парковки столичного аквапарка «Лебяжий».

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк-4

Мы ждем выходных. Вот, действительно, мы огромная большая семья, единомышленники. У нас идет уже как ломка, наверное, мы очень хотим встретиться, помимо того, что мы встречаемся в будние дни. Это у нас как традиция – была суббота, теперь у нас воскресенье. Все так рады, не успеваем друг друга даже обнять. В прошлые выходные я реально не успела всех обойти, всех обнять, такое количество народа было.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк-7

Я люблю свою Беларусь и мне по душе, что столько народа собирается в поддержку нашей любимой Беларуси, чтобы она была мирная, стабильная, процветающая.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк-10

Мы всегда вкладываем один смысл – смысл уединения, добра, любви, счастья и благополучия своей родины. Мы же ездим на все эти автопробеги для чего? Для того, чтобы какой-то добрый вклад внести в свою страну.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк-13

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк-15

Завершили автопробег благим делом. Неравнодушные к судьбе своей страны люди благоустраивали Севастопольский парк. Дружной командой высадили деревья, очистили территорию от мусора и покрасили скамейки.

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# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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