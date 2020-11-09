«Чтобы наш народ всегда поддерживал друга». В Беларуси подвели итог республиканского автомарафона

Новости Беларуси. «За единую Беларусь» – масштабный автопробег и яркий финал. В воскресенье, 8 ноября, тысячи людей, неравнодушных к судьбе своей страны, подвели своеобразный итог автомарафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади у его участников тысячи километров. На протяжении двух месяцев они под государственным флагом совершали поездки в разные уголки страны. На этот раз в столице к ним присоединились представители регионов. Итог – полторы тысячи автомобилей и незабываемая картина. Колонна растянулась на всю протяженность Минской кольцевой.

«Сейчас на нашу страну навалилось очень много лжи и неправды». Белорусы о том, почему несмотря ни на что участвуют в автопробегах