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«Чтобы наш народ всегда поддерживал друга». В Беларуси подвели итог республиканского автомарафона

09 ноября 2020 06:54
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Новости Беларуси. «За единую Беларусь» – масштабный автопробег и яркий финал. В воскресенье, 8 ноября, тысячи людей, неравнодушных к судьбе своей страны, подвели своеобразный итог автомарафону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позади у его участников тысячи километров. На протяжении двух месяцев они под государственным флагом совершали поездки в разные уголки страны. На этот раз в столице к ним присоединились представители регионов. Итог – полторы тысячи автомобилей и незабываемая картина. Колонна растянулась на всю протяженность Минской кольцевой.

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«Чтобы наш народ всегда поддерживал друга». В Беларуси подвели итог республиканского автомарафона-1

Поддержать единство нашего народа и показать, что абсолютное большинство белорусов поддерживает действующую власть и действующего главу государства.

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«Чтобы наш народ всегда поддерживал друга». В Беларуси подвели итог республиканского автомарафона-4



Мы за единство, мы за то, чтобы наш народ всегда поддерживал друга, чтобы наша страна была всегда сильная, процветающая и единая.

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Колонну по ходу всего движения сопровождала авиация. И вертолет, и автомобили стартовали именно с аэродрома Липки. Там же состоялась и развлекательная программа для участников акции. Для них на концерте выступили звезды белорусской эстрады.

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# Государственная социальная политика # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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