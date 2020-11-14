«Дне недели я морально настраивалась». Студенты-медики рассказали о том, как помогают в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Более 600 студентов медуниверситета в эти дни подставили плечо действующим врачам и отправились в поликлиники и отделения больниц. Там сейчас, в разгар пандемии, рады любой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фронт работ, где молодые люди могут реализовать свой опыт и знания, более чем широк: будь то выезды на скорой или прием обращений по телефону. Сотни студентов работают в поликлиниках и на подстанциях скорой помощи, в приемных отделениях и ФАПах. Фельдшеры, медсестры, санитары, лаборанты – на них сегодня легла не меньшая нагрузка. Ну а на местах учебы будущим врачам пошли навстречу, переведя их на дистанционное обучение.

Виктория Федорова, студентка 5 курса БГМУ:

Дне недели я морально настраивалась, что мне придется идти работать в COVID. Было страшно. Родителям было страшно, мне было страшно. Но, когда ты уже приезжаешь на работу, видишь своих напарниц в этих костюмах, которые уже работают, ты понимаешь, что все работают и ты тоже должна работать, потому что не хватает людей.

Поддерживали друг друга, заменяли, выходили во внеурочное время. Потом уже стало физически, наверное, тяжело, то есть когда много пациентов. И ночью, и днем поступают, в основном после 10 вечера. Но, наверное, к июню уже привыкли. Уже обычная работа.