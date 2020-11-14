Сильная магнитная буря ожидается с 19 по 21 ноября. Как её пережить?

Сильная магнитная буря ожидается с 19 по 21 ноября, рассказали в программе «Плюс-минус». Ее влияние смогут ощутить на себе метеозависимые, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

Даже здоровые люди часто испытывают недомогания.

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обычно это повышенная утомляемость, мигрень, плохое настроение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, давлением, раздражение и в целом усиление симптомов хронических болезней. Также усиливаются тревожность и страхи.