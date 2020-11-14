Прямой эфир

Сильная магнитная буря ожидается с 19 по 21 ноября. Как её пережить?

14 ноября 2020 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильная магнитная буря ожидается с 19 по 21 ноября, рассказали в программе «Плюс-минус». Ее влияние смогут ощутить на себе метеозависимые, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

Даже здоровые люди часто испытывают недомогания.

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Обычно это повышенная утомляемость, мигрень, плохое настроение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, давлением, раздражение и в целом усиление симптомов хронических болезней. Также усиливаются тревожность и страхи.

Сильная магнитная буря ожидается с 19 по 21 ноября. Как её пережить?-1

Чтобы максимально эффективно пережить магнитные бури, надо соблюдать правильный рацион питания, водный режим, полноценно отдыхать и вовремя ложиться спать.

# Погода # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
14 ноября 2020 20:12

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Дне недели я морально настраивалась». Студенты-медики рассказали о том, как помогают в борьбе с коронавирусом
14 ноября 2020 19:49

«Дне недели я морально настраивалась». Студенты-медики рассказали о том, как помогают в борьбе с коронавирусом

Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну
14 ноября 2020 18:39

Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну