Прямой эфир

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 ноября 2020 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ждать ли снега в белорусской столице и других регионах страны? Синоптики сообщили, что осадки в виде мокрого снега не исключены, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Температура воздуха будет довольно консервативной, в течение суток будет находиться в пределах от 0 – -2°C по востоку страны, до +5 – +7°C по юго-западу. В ночное время по востоку при прояснениях возможно понижение температуры до 5 градусов. Такую погоду будет сопровождать холодный порывистый юго-восточный ветер.  

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-13

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-15

Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-17

С 16 по 18 ноября погоду в стране будет формировать западная периферия холодного антициклона, раскинувшегося над Русской равниной.   

# Погода в Беларуси # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дне недели я морально настраивалась». Студенты-медики рассказали о том, как помогают в борьбе с коронавирусом
14 ноября 2020 19:49

«Дне недели я морально настраивалась». Студенты-медики рассказали о том, как помогают в борьбе с коронавирусом

Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну
14 ноября 2020 18:39

Григорий Азарёнок: они хотят ввергнуть Беларусь в пучину братоубийства. Злобные сердца жаждут разрушить нашу страну

Григорий Азарёнок: «Белорусы, давайте остановимся. У нас нет другой страны, и нам всем в ней жить. Кроме нас самих мы никому не нужны»
14 ноября 2020 17:15

Григорий Азарёнок: «Белорусы, давайте остановимся. У нас нет другой страны, и нам всем в ней жить. Кроме нас самих мы никому не нужны»