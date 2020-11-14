Ночью до -5 градусов, ожидается холодный порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ждать ли снега в белорусской столице и других регионах страны? Синоптики сообщили, что осадки в виде мокрого снега не исключены, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ждать ли снега в белорусской столице и других регионах страны? Синоптики сообщили, что осадки в виде мокрого снега не исключены, рассказали в программе «Плюс-минус».
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
Температура воздуха будет довольно консервативной, в течение суток будет находиться в пределах от 0 – -2°C по востоку страны, до +5 – +7°C по юго-западу. В ночное время по востоку при прояснениях возможно понижение температуры до 5 градусов. Такую погоду будет сопровождать холодный порывистый юго-восточный ветер.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
С 16 по 18 ноября погоду в стране будет формировать западная периферия холодного антициклона, раскинувшегося над Русской равниной.