Участник СВО: ценности современной молодёжи – это мир, спокойствие и дружба

Григорий Азаренок, политический обозреватель: Российская Федерация столкнулась с беспрецедентными вызовами. Это и специальная военная операция, и санкции, которые против двух наших стран введены. И мы видим, что в какой-то момент был так называемый Верхний Ларс, но он исчез, прошел. А добровольцы идут, молодежь идет. Понимают, зачем, почему, правильно?

Артем Николаев, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания России:

На самом деле так и есть. Я бы хотел еще выделить две ценности у современной молодежи, которые, уверен, откликаются у наших двух стран. Первая ценность – это мир, спокойствие. Мир не на пустом месте же появляется. Мир нужно обеспечивать, его нужно создавать. Был момент, о котором вы сказали, но сейчас ситуация совсем другая. Я сам являюсь участником специальной военной операции, пошел добровольцем на фронт. И я вам должен сказать, что таких, как я, много. Не то что немало – их много. У нас, тех, кто понимает сегодня вызовы времени, понимает, какая угроза нависла над нашей страной, над нашим миром, мы готовы защищать свою страну. И эта ценность у молодежи сегодня тоже есть. Конечно, ее нужно воспитывать. И те беспрецедентные успехи, которые показывает Республика Беларусь за последние несколько лет, очевидны.

Но я бы хотел еще одну ценность назвать – это дружба. Умение дружить, умение договариваться, умение строить Союзное государство – для нас это очень важно. И для молодежи Российской Федерации, я уверен, что и для молодежи Республики Беларусь. Поэтому хочу вас еще раз поблагодарить за то, что пригласили, за то, что вообще даете возможность высказываться на таком высоком уровне нам с позиции Союзного государства. Это, опять же, показывает наши с вами действительно самые теплые, дружеские отношения, которые мы как молодое поколение будем только развивать и создавать еще больше возможностей для нашей молодежи.