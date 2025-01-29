«Молодёжь сегодня более осознанная» – Татьяна Солодовникова о ценностях подрастающего поколения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:

Мы за эту пятилетку последнюю очень многому научились. Очень много переосмыслили, оценили благодаря четкой и скоординированной политике в том числе главы государства. Все, что за последние пять лет было сделано для молодежи, для людей в целом, заставило по-другому посмотреть на все, что происходило. Молодежь сегодня более осознанная.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Это абсолютно правильно. Я общаюсь даже с нашими руководителями, офицерами силовых структур, говорят, что год за годом, с 2020 года меняется призыв. Если раньше главное у парня было, как откосить, уехать, адрес поменять, то сейчас реально осознанно приходят, потому что говорят: такая ситуация на границах, я должен.