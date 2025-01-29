Прямой эфир

«Молодёжь сегодня более осознанная» – Татьяна Солодовникова о ценностях подрастающего поколения

29 января 2025 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

«Молодёжь сегодня более осознанная» – Татьяна Солодовникова о ценностях подрастающего поколения -2

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:
Мы за эту пятилетку последнюю очень многому научились. Очень много переосмыслили, оценили благодаря четкой и скоординированной политике в том числе главы государства. Все, что за последние пять лет было сделано для молодежи, для людей в целом, заставило по-другому посмотреть на все, что происходило. Молодежь сегодня более осознанная.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Это абсолютно правильно. Я общаюсь даже с нашими руководителями, офицерами силовых структур, говорят, что год за годом, с 2020 года меняется призыв. Если раньше главное у парня было, как откосить, уехать, адрес поменять, то сейчас реально осознанно приходят, потому что говорят: такая ситуация на границах, я должен.

# Молодежь Беларуси # Татьяна Солодовникова # Григорий Азаренок # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

Другие новости рубрики

Все новости
Чемоданова о «Марафоне единства»: встречи были направлены на то, чтобы молодёжь не просто участвовала, но и рассуждала
29 января 2025 17:23

Чемоданова о «Марафоне единства»: встречи были направлены на то, чтобы молодёжь не просто участвовала, но и рассуждала

Пресс-конференция у Президента, мнения наблюдателей, реакция Запада – подводим итоги выборов-2025
29 января 2025 17:23

Пресс-конференция у Президента, мнения наблюдателей, реакция Запада – подводим итоги выборов-2025

Состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания
29 января 2025 17:10

Состоялось выездное заседание Совета Республики Национального собрания