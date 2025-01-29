Изменение климата в Беларуси – что думают учёные об аномально тёплой зиме в стране?

Нынешняя зима радует белорусов теплыми и даже солнечными днями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с несвойственными этому периоду температурами фиксируют и необычные явления. Белорусы в соцсетях хвастаются повторным урожаем овощей и даже лукошками с грибами. Как такие шутки природы понимает сельское хозяйство и что по этому поводу думают ученые – узнавала Элла Маркевич.

В январе белорусы стали свидетелями настоящих чудес природы. Помните сказку «12 месяцев», где жадная мачеха отправила падчерицу в зимний лес за подснежниками? Подснежники в январе? Казалось – это что-то невероятное. А сейчас – наша реальность. Конец января, и вот, первоцветы радуют глаз своим цветением жителей Беларуси. На аномально высокую для этого времени года температуру природа отреагировала без промедлений. В TikTok набирают популярность видеоролики, на которых дачники и огородники хвастаются урожаем, собранным прямо сейчас. Хотя в это сложно поверить. Самые смелые даже решились на эксперимент и посадили картофель. Посмотрим, что выйдет. А некоторые, полагаясь на удачу, отправляются в зимний лес за грибами. И не зря – находки радуют.

В Витебском ботаническом саду уже царит настоящая весна. Цветут анютины глазки, которые обычно подмигивают лишь в начале марта. Начинает благоухать сирень и черная смородина. Посетители сада восхищаются необычными зимними явлениями, но для растений это серьезный стресс.

Людмила Лакотко, заведующая ботаническим садом Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Из-за этого весной цветение будет слабым либо вообще отсутствовать. Из-за отсутствия снега, при понижении температуры до -10 градусов, может пострадать корневая система ягодных культур и садовых растений. Ученые также отмечают, что погода установившаяся в этом январе, не новшество для Беларуси. И требует корректировок в агрономической практике.

Виталий Васеха, заместитель директора по инновационной работе Института плодоводства НАН Беларуси:

Вносит определенные коррективы в план весенних работ, в определенной обработке, в проведении санитарных обрезок и прочее. То есть это не новое явление, да, немножко климат поменялся, и у нас эти теплые зимы стали чуть чаще проявляться, но это не что-то уникальное. Январское потепление может негативно сказаться и на ритме жизни некоторых насекомых. Опасения есть у пчеловодов.

Дмитрий Рахматулин, руководитель Центра научного пчеловодства – заведующий отраслевой лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:

Уже не первый год подряд мы видим то, что не могут эффективно использовать пыльцу с орешника, хотя она очень полезна ля пчел, она обладает очень высоким содержанием жира, некоторых микроэлементов. Белорусский климат становится все более благоприятным для выращивания теплолюбивых и экзотических культур. Ускоряется также процесс созревания озимых, что открывает новые возможности для сельского хозяйства. Кроме того, в связи с климатическими изменениями селекционеры занимаются отбором и выведением сортов, устойчивых к негативным последствиям вторичного цветения.