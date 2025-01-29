Чемоданова о «Марафоне единства»: встречи были направлены на то, чтобы молодёжь не просто участвовала, но и рассуждала

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Самое главное, что молодежь погружалась во все эти мероприятия, которые были выстроены так четко, интересно в рамках этого марафона. Ведь на самом деле были охвачены не только какие-то молодежные площадки, но и в том числе предприятия, организации города Минска, где также трудится наша молодежь. Вы знаете, мне кажется, как раз сейчас пришло то время, когда никто не задает вопрос, что нам там делать? И вообще, зачем нам туда идти, где кто-то что-то организовал? У всех вызывает сегодня любое мероприятие, которое организовано для того, чтобы люди были вместе, такие объединяющие мероприятия – это желание быть причастным, участвовать, иметь возможность высказать свое мнение. Ведь сегодня молодежь не молчит, они тоже готовы вступать в дебаты, разговаривать, высказывать свое мнение, спорить в том числе. И вот как раз в рамках марафона те самые знаковые встречи, которые проходили в торговых центрах, были направлены на то, чтобы молодежь как раз таки не просто принимала участие, но и рассуждала в том числе.

Конечно, я хочу отметить, что в городе таких мероприятий похожего формата на протяжении уже последних несколько лет организовано немало. Мы научились вот так собираться, это и проекты городские в том числе. Но здесь, конечно, это было более масштабно, это было атмосферно.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Президент сказал, такого в нашей стране еще не было.

Ольга Чемоданова:

Да, это действительно было атмосферно, потому что мы для себя чувствовали ответственность. Марафон завершается, финальной точкой становится столица. И мы не могли подвести, мы все должны были достойно, наряду со всеми городами, 15 городов были охвачены, мы должны были себя на достойном уровне показать.

Григорий Азаренок:

Всегда, на протяжении уже веков немножко есть брюзжание старшего поколения – богатыри не вы, молодежь не та. Батька сказал: нормальная у нас молодежь.

Ольга Чемоданова:

Уходит такое мнение, что молодежь не та. Нет, мне кажется, уже появляются новые тенденции. Если еще даже несколько лет назад мы как раз и говорили о том, что что-то происходит с нашим молодежью, то сейчас, поверьте, риторика меняется. И интерес к молодежи, как и у самой молодежи, меняется в том числе.