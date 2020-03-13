Участник обороны Брестской крепости: «Видна нога, часть тела засыпана обломками кирпичей»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Воспоминания о великом подвиге защитников Брестской крепости остались у Петра Павловича. Теперь они на вес золота.
Петр Котельников, участник обороны Брестской крепости:
Они примерно так, как здесь... Кругом там разрывы, наворочены камни, кирпичи. И там человек погибший: кто он такой – боец или командир – неизвестно. Видна его нога, часть тела засыпана обломками кирпичей с землей.
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Как это было свидетель обороны Брестской крепости рассказывал сотни раз. Сюда, к цитадели, уже мемориалу, Петр Павлович приезжал и 22 июня, и 9 мая, и 23 февраля.
Петр Котельников:
Находился в нашей же казарме, там и специальная вешалка для инструмента была. Все там оказалось, в завале. Все неисправное. И таким образом от этого инструмента ничего не осталось.
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На своем альте воспитанник оркестра Брестской крепости 21 июня 1941-го сыграл в последний раз. И после войны к инструменту больше не прикасался – в 12 лет пришлось оборонять цитадель наравне со взрослыми.
Земля Брестской крепости полна загадок. Например, ходит слух, что в водоканале, который огибает цитадель, до сих пор находится немецкий танк. Только в 1997-м водоканал чистили сначала саперы, а потом рабочие – 300 взрывоопасных предметов достали из воды и увезли на полигон.