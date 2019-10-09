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«Брестская крепость-герой» признана лучшим славянским объектом наследия

09 октября 2019 06:59
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Новости Беларуси. «Брестская крепость-герой» получила главную награду международной премии «Жива». Конкурс проходил в Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Брестская крепость-герой» признана лучшим славянским объектом наследия-1

Номинантами конкурса были 25 музеев из 11 стран: Беларуси, Боснии и Герцеговины, Польши, России, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии.

Члены жюри, а это более десяти экспертов из разных стран, весь год оценивали всех претендентов на премию. В итоге наш мемориальный комплекс признан лучшим славянским объектом наследия.

«Брестская крепость-герой» признана лучшим славянским объектом наследия-4

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Фотофакт

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