«Брестская крепость-герой» признана лучшим славянским объектом наследия

Новости Беларуси. «Брестская крепость-герой» получила главную награду международной премии «Жива». Конкурс проходил в Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Номинантами конкурса были 25 музеев из 11 стран: Беларуси, Боснии и Герцеговины, Польши, России, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии.

Члены жюри, а это более десяти экспертов из разных стран, весь год оценивали всех претендентов на премию. В итоге наш мемориальный комплекс признан лучшим славянским объектом наследия.