Почему жителя Белостока война вначале не испугала, и причём тут библиотека?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сейчас деревню в 100 км от Минска Вячеслав Гаврилович называет родной. Хотя он родился далеко отсюда, в приграничном Белостоке, там и увидел первую кровь войны.

Вячеслав Скуценя, житель Белостока в июне 1941 года:

Оказывается, поляки уже были научены, что если война – главное запастись водой. Потому что, как правило, водонапорные станции выходят из строя и город без воды засыхает.

В местную библиотеку он заходит смело. Библиотекарь здесь добрая: за то, что читатель книги приносит не в срок, не ругает. А тогда, в 1941-м, он даже обрадовался, что началась война. Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Вячеслав Скуценя:

Я просрочил своё время, а библиотекарь была очень злая женщина. Побоялся ей признаться. Но сейчас: так это же ерунда была. Ну, побоялся, а тут война, эвакуироваться надо.