День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

21 июня за день до войны в стране проходят выпускные вечера. Хиты Леонида Утёсова и Марка Бернеса ближе к ночи звучат во дворах, на претензии сонных жильцов молодые люди не реагируют. Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Геннадий Юшкевич, минчанин:

Во дворе устроили такой маленький пикник все эти ученики 10 класса. Вспомнил, что играл патефон, они даже пили какое-то лёгкое вино (в то время это было очень строго), нас угощали конфетами. Мне запомнился этот вечер.

Только на рассвете выпускники понимают: на своих планах придётся поставить крест.