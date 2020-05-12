Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»

Новости Беларуси. Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в Министерстве внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Быть частью торжественного смотра 9 Мая не только почетная миссия, но и большой ежедневный труд. Ведь за всем происходящим – месяцы тренировок. 9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

В этом году в параде принимали участие лицеисты МВД, женский строевой расчет, военнослужащие войсковой части 3214, курсанты факультета внутренних войск Военной академии. В очередной раз своим мастерством поразила рота почетного караула. Ну и, конечно же, не обошлось и без музыкальной составляющей. Праздничную атмосферу в составе сводного оркестра помогали создавать коллектив Образцово-показательного оркестра внутренних войск и военнослужащие духовых оркестров. Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Ольга Волкевич, преподаватель Академии МВД Республики Беларусь:

Много внимания со стороны граждан к нашей женской коробке. Когда мы проходим мимо, все кричат нам, все нам хлопают. Очень было приятно в этом году, когда мы проходили мимо ветеранов. Трибуна с ветеранами, даже на видео это слышно в новостях, как они нам начали хлопать и кричать. Это очень воодушевляет и невозможно не улыбаться, потому что эмоции и радость так распирают, что ты идешь и улыбаешься.

Дмитрий Манько, командир 3 батальона специального назначения ВЧ 3214:

Я нахожусь в должности командира батальона и треть парадного расчета – это военнослужащие моего батальона. Я осознавал, что мне нужно быть примером. Потому что если я не буду стараться и проявлять какой-то интерес, усердие, старание, то я не смогу потребовать это с личного состава. Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД:

Все отдались полностью на 100 %. Парадные расчеты Вооруженных Сил, сил специальных операций, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета и иные, конечно, были ничуть не хуже нас. То же самое – показали самые лучшие строевые качества. Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт