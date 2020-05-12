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Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»

12 мая 2020 11:39
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Новости Беларуси. Участников парада, посвященного Великой Победе, наградили в Министерстве внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Быть частью торжественного смотра 9 Мая не только почетная миссия, но и большой ежедневный труд. Ведь за всем происходящим – месяцы тренировок.

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-1

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-3

В этом году в параде принимали участие лицеисты МВД, женский строевой расчет, военнослужащие войсковой части 3214, курсанты факультета внутренних войск Военной академии. В очередной раз своим мастерством поразила рота почетного караула.

Ну и, конечно же, не обошлось и без музыкальной составляющей. Праздничную атмосферу в составе сводного оркестра помогали создавать коллектив Образцово-показательного оркестра внутренних войск и военнослужащие духовых оркестров.

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-6

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-8

Ольга Волкевич, преподаватель Академии МВД Республики Беларусь:
Много внимания со стороны граждан к нашей женской коробке. Когда мы проходим мимо, все кричат нам, все нам хлопают. Очень было приятно в этом году, когда мы проходили мимо ветеранов. Трибуна с ветеранами, даже на видео это слышно в новостях, как они нам начали хлопать и кричать. Это очень воодушевляет и невозможно не улыбаться, потому что эмоции и радость так распирают, что ты идешь и улыбаешься.

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-11

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-13

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-15

Дмитрий Манько, командир 3 батальона специального назначения ВЧ 3214:
Я нахожусь в должности командира батальона и треть парадного расчета – это военнослужащие моего батальона. Я осознавал, что мне нужно быть примером. Потому что если я не буду стараться и проявлять какой-то интерес, усердие, старание, то я не смогу потребовать это с личного состава.

Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-18

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-20

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-22

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД:
Все отдались полностью на 100 %. Парадные расчеты Вооруженных Сил, сил специальных операций, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета и иные, конечно, были ничуть не хуже нас. То же самое – показали самые лучшие строевые качества.

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Участница парада в Минске: «Когда мы проходим мимо, все кричат нам и хлопают»-25

В 2020 году в парадном строю перед минчанами и гостями столицы прошли 19 пеших коробок, 17 расчетов военной техники.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Волкевич # Дмитрий Манько # Юрий Назаренко # Фотофакт

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