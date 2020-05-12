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«Были моменты совершенно интересные, когда профессор получает 0 баллов за науку». Зачем в БГУ выставляют оценки преподавателям?

12 мая 2020 10:48
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В БГУ оценки получают не только студенты, но и преподаватели. Система оценки преподавателя как влияет на их мотивацию?

«С лёта отвечаю». Ректору БГУ можно писать в соцсетях

Андрей Король, ректор БГУ:
Вы знаете, она не является, во-первых, какой-то новой. Идея использования рейтинговой оценки труда, результатов труда, она в ряде ВУЗов реализована. Другое дело, что мы её сделали достаточно зациклованной, полновесной. То есть определённые критерии, которые стратегически необходимы университету, если мы хотим расти и внутри, и вовне, и на эти критерии должны работать все. Причём это не значит – заниматься каким-то чужеродным делом – разгружать вагоны по ночам. Вот – писать научные публикации. Естественно, использовать интересные методы, технологии обучения студентов, привлекать иностранных студентов. Для этого нужно работать, в целом, на имидж университета. И многое-многое другое.

Вот поэтому есть сетка такая определённая, где каждый может себя в ней увидеть. И примерно 30% лучших преподавателей, они имеют возможность при этом ещё и получить дополнительную финансовую, скажем так, мотивацию по результатам своего годичного труда.

Вадим Щеглов:
А вот этот эксперимент: понятно, что всегда руководитель знает, кто у него – лучше кадры, кто хуже, кто послабее. Вот эти лучшие специалисты, они просто подтвердили свой статус?

«Были моменты совершенно интересные, когда профессор получает 0 баллов за науку». Зачем в БГУ выставляют оценки преподавателям?-1

Андрей Король:
Вы знаете, не всегда. Когда я слышу, что кто-то великий, я с уважением к этому отношусь. Но я прошу подтвердить. Хотелось бы увидеть доказательства. И были моменты совершенно интересные, когда профессор получает 0 баллов за науку. Ничего личного. Здесь даже очень важен аспект не просто финансовый.

Для человека очень важно, чтобы его труд, он был виден в коллективе, чтобы он был признаваем. И конечно, у нас есть замечательные ученые, которые являются доцентами, профессорами, заведуют кафедрами, которые имеют публикации в высокорейтинговых журналах, они да, они, действительно, в первых топах рейтинга.

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Король

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