«Были моменты совершенно интересные, когда профессор получает 0 баллов за науку». Зачем в БГУ выставляют оценки преподавателям?

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В БГУ оценки получают не только студенты, но и преподаватели. Система оценки преподавателя как влияет на их мотивацию?

«С лёта отвечаю». Ректору БГУ можно писать в соцсетях

Андрей Король, ректор БГУ:

Вы знаете, она не является, во-первых, какой-то новой. Идея использования рейтинговой оценки труда, результатов труда, она в ряде ВУЗов реализована. Другое дело, что мы её сделали достаточно зациклованной, полновесной. То есть определённые критерии, которые стратегически необходимы университету, если мы хотим расти и внутри, и вовне, и на эти критерии должны работать все. Причём это не значит – заниматься каким-то чужеродным делом – разгружать вагоны по ночам. Вот – писать научные публикации. Естественно, использовать интересные методы, технологии обучения студентов, привлекать иностранных студентов. Для этого нужно работать, в целом, на имидж университета. И многое-многое другое.

Вот поэтому есть сетка такая определённая, где каждый может себя в ней увидеть. И примерно 30% лучших преподавателей, они имеют возможность при этом ещё и получить дополнительную финансовую, скажем так, мотивацию по результатам своего годичного труда.

Вадим Щеглов:

А вот этот эксперимент: понятно, что всегда руководитель знает, кто у него – лучше кадры, кто хуже, кто послабее. Вот эти лучшие специалисты, они просто подтвердили свой статус?