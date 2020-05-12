«Мы сделали опорную точку на знак Зодиака – на Льва». Почему Николай Мартынов верит в гороскопы

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

На эмблеме вашего предприятия изображен лев. Это Ваш знак Зодиака.

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Да.

Вадим Щеглов:

Вы, вообще, в гороскопы верите?

Николай Мартынов:

В какой-то степени иногда да. Посмотришь, и есть. Но дело в том, что неслучайно львы были и они остались в Питере.

Поэтому я думаю, что, в любом случае, я остаюсь под знаком Лев. И в какой-то степени так чувствуется внутреннее содержание.

Николай Мартынов: «Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду»

Вадим Щеглов:

В общем, подходит Вам этот знак.