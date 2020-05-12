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«Мы сделали опорную точку на знак Зодиака – на Льва». Почему Николай Мартынов верит в гороскопы

12 мая 2020 10:03
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Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
На эмблеме вашего предприятия изображен лев. Это Ваш знак Зодиака.

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Да.

Вадим Щеглов:
Вы, вообще, в гороскопы верите?

Николай Мартынов:
В какой-то степени иногда да. Посмотришь, и есть. Но дело в том, что неслучайно львы были и они остались в Питере.

Поэтому я думаю, что, в любом случае, я остаюсь под знаком Лев. И в какой-то степени так чувствуется внутреннее содержание.

Николай Мартынов: «Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду»

Вадим Щеглов:
В общем, подходит Вам этот знак.

«Мы сделали опорную точку на знак Зодиака – на Льва». Почему Николай Мартынов верит в гороскопы -1

Николай Мартынов:
Подходит. В любом случае всякому делу хорошему должна быть легенда. И я думаю, чтобы легенду создать, нужно, в любом случае, на чём-то определиться. И должны быть какие-то опорные точки.

Вот мы сделали опорную точку на знак Зодиака – на Льва. В 90-ые как построение логотипа, как выбор, в целом, бренда – в 90-ые годы никто этим не занимался.

Вадим Щеглов:
Это было на Ваш вкус.

Николай Мартынов:
Да.

Вадим Щеглов:
Вы сели и нарисовали. Схематично. .

Николай Мартынов:
Да. Тот же цвет – красный. Он определённый. Если уже сейчас подвести под это. Но тогда это просто интуитивно происходило. Нашими потребителями это воспринимается как свой родной знак.

# Бизнес в Беларуси # общество # Николай Мартынов

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