«Мы сделали опорную точку на знак Зодиака – на Льва». Почему Николай Мартынов верит в гороскопы

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
На эмблеме вашего предприятия изображен лев. Это Ваш знак Зодиака.
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Да.
Вадим Щеглов:
Вы, вообще, в гороскопы верите?
Николай Мартынов:
В какой-то степени иногда да. Посмотришь, и есть. Но дело в том, что неслучайно львы были и они остались в Питере.
Поэтому я думаю, что, в любом случае, я остаюсь под знаком Лев. И в какой-то степени так чувствуется внутреннее содержание.
Николай Мартынов: «Внук говорит: «Дед, ты работай пока. Я вместо тебя буду»
Вадим Щеглов:
В общем, подходит Вам этот знак.
Николай Мартынов:
Подходит. В любом случае всякому делу хорошему должна быть легенда. И я думаю, чтобы легенду создать, нужно, в любом случае, на чём-то определиться. И должны быть какие-то опорные точки.
Вот мы сделали опорную точку на знак Зодиака – на Льва. В 90-ые как построение логотипа, как выбор, в целом, бренда – в 90-ые годы никто этим не занимался.
Вадим Щеглов:
Это было на Ваш вкус.
Николай Мартынов:
Да.
Вадим Щеглов:
Вы сели и нарисовали. Схематично. .
Николай Мартынов:
Да. Тот же цвет – красный. Он определённый. Если уже сейчас подвести под это. Но тогда это просто интуитивно происходило. Нашими потребителями это воспринимается как свой родной знак.