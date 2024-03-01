Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна

В российском Звездном городке завершилась подготовка основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В российском Звездном городке завершилась подготовка основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их составе белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова. Сегодня, 1 марта, на заседании экспертной комиссии озвучили результаты экзаменационных испытаний – за каждый отметка «отлично». Уже в ближайшее время космонавты отправятся на «Байконур», где пройдут финальные предполетные мероприятия. Напомним, старт запланирован на 21 марта.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС-25»:
Большую часть времени я буду заниматься укладкой возвращаемого оборудования, переносом элементов носимого аварийного оборудования, помогать Марине при выполнении каких-то экспериментов, где нужно участие второго человека. И, конечно, в свободное время наверняка буду фотографировать, чтобы порадовать наших зрителей.
Перегрузки, шумы, вибрации – каждый день борьба с самим собой. На протяжении полугода команда Центра подготовки космонавтов работала с экипажами Олега Новицкого и Ивана Вагнера. Белорусских участниц полета отобрали из более сотни кандидаток.
Марина Василевская, участница космического полета:
Я буду очень стараться выполнить все задачи, которые доверила мне страна. И уверена, что все результаты научных экспериментов дадут высокий импульс нашей стране, Республике Беларусь, для научных достижений вершин.
Продолжительность работы экипажа на орбите составит 12 суток. Программа короткая, но насыщенная. По заданию Национальной академии наук белорусская участница должна будет провести ряд экспериментов.