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Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна

01 марта 2024 17:16
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В российском Звездном городке завершилась подготовка основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна-1

В их составе белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова. Сегодня, 1 марта, на заседании экспертной комиссии озвучили результаты экзаменационных испытаний – за каждый отметка «отлично». Уже в ближайшее время космонавты отправятся на «Байконур», где пройдут финальные предполетные мероприятия. Напомним, старт запланирован на 21 марта.

Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС-25»:
Большую часть времени я буду заниматься укладкой возвращаемого оборудования, переносом элементов носимого аварийного оборудования, помогать Марине при выполнении каких-то экспериментов, где нужно участие второго человека. И, конечно, в свободное время наверняка буду фотографировать, чтобы порадовать наших зрителей.

Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна-7

Перегрузки, шумы, вибрации – каждый день борьба с самим собой. На протяжении полугода команда Центра подготовки космонавтов работала с экипажами Олега Новицкого и Ивана Вагнера. Белорусских участниц полета отобрали из более сотни кандидаток.

Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна-10

Марина Василевская, участница космического полета:
Я буду очень стараться выполнить все задачи, которые доверила мне страна. И уверена, что все результаты научных экспериментов дадут высокий импульс нашей стране, Республике Беларусь, для научных достижений вершин.

Участница экспедиции на МКС от Беларуси: буду стараться выполнить задачи, которые доверила мне страна-13

Продолжительность работы экипажа на орбите составит 12 суток. Программа короткая, но насыщенная. По заданию Национальной академии наук белорусская участница должна будет провести ряд экспериментов.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Анастасия Ленкова # Олег Новицкий

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