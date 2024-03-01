Порядка 300 проектов представили на конкурс идей для Минтруды и соцзащиты

Уровень безработицы в Беларуси составляет 3,5 %. При этом незакрытыми остаются свыше 130 тысяч вакансий. Наниматели поднимают вопрос о дефиците квалифицированных кадров. Эту проблему призван решить обновленный закон о занятости. Проект документа уже прошел два чтения в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достойная заработная плата, пенсионное обеспечение, безопасные условия труда и, конечно, социальное обслуживание населения. Эти и другие вопросы обсудили на итоговой коллегии профильного министерства. Ведомство намерено совершенствовать деятельность. Предполагается, что в работу будут внедрены проекты и идеи, представленные на конкурс «105 идей для развития отрасли».

Илья Доливейло, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста борисовского ТЦСОН: Инклюзивный квест «Другая реальность» направлен на обучение молодежи навыкам безопасного общения и этике сопровождения людей с инвалидностью, такие как инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, а также инвалиды по слуху.

Диана Александрова, руководитель кружка отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста островецкого ТЦСОН:

Задачей нашего проекта является в первую очередь то, чтобы научить человека заново мечтать. И сделать так, чтобы его маленькие мечты осуществлялись.

Всего на конкурс представили порядка 300 проектов. Многие идеи будут внедрены в работу по всем направлениям социально-трудовой сферы.