Прямой эфир

Президент утвердил сроки проведения «Славянского базара в Витебске» в 2024 году

01 марта 2024 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ключевые мероприятия «Славянского базара в Витебске» в 2024 году пройдут с 11 по 14 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сроки проведения 33-го по счету фестиваля искусств утверждены распоряжением, которое 1 марта подписал Президент.

Президент утвердил сроки проведения «Славянского базара в Витебске» в 2024 году-1

С учетом сложившейся практики поддержки культурного форума со стороны государства предусмотрены отдельные преференции. Так, установлен безвизовый въезд в Беларусь для участников и гостей «Славянского базара» из 73 стран. Пропуском для пересечения границы станет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск». При этом по одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения, указанной в билете мероприятия.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Вольфович: в самые сложные времена ситуация ни на секунду не оставалась без контроля милиции
01 марта 2024 17:04

Вольфович: в самые сложные времена ситуация ни на секунду не оставалась без контроля милиции

В честь Бориса Царикова названа улица в Гомеле – чем отличился легендарный пионер-герой?
01 марта 2024 17:00

В честь Бориса Царикова названа улица в Гомеле – чем отличился легендарный пионер-герой?

Таможенники ЕАЭС утвердили перечень налогоёмких товаров – по ним унифицируют подходы в части контроля
01 марта 2024 16:58

Таможенники ЕАЭС утвердили перечень налогоёмких товаров – по ним унифицируют подходы в части контроля