Участие в голосовании приняли 75,49% избирателей – председатель ЦИК озвучил данные

Центризбирком огласил явку на 16:00. Участие в голосовании приняли 75,49 % избирателей из числа включенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные озвучил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Оперативная информация на 16 часов – число избирателей, получивших бюллетень для голосования, в процентах. По Брестской области – 80,88 %, Витебская область – 74,31 %, Гомельская область – 80,91 %, Гродненская область – 75,18 %, Минская область – 76,50 %, Могилевская область – 83,12 %. Город Минск – 62,48 %. Всего приняло участие в голосовании 75,49 % граждан, включенных в списки для голосования.