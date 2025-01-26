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Участие в голосовании приняли 75,49% избирателей – председатель ЦИК озвучил данные

26 января 2025 14:33
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Центризбирком огласил явку на 16:00. Участие в голосовании приняли 75,49 % избирателей из числа включенных в списки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные озвучил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Участие в голосовании приняли 75,49% избирателей – председатель ЦИК озвучил данные-2

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Оперативная информация на 16 часов – число избирателей, получивших бюллетень для голосования, в процентах. По Брестской области – 80,88 %, Витебская область – 74,31 %, Гомельская область – 80,91 %, Гродненская область – 75,18 %, Минская область – 76,50 %, Могилевская область – 83,12 %. Город Минск – 62,48 %. Всего приняло участие в голосовании 75,49 % граждан, включенных в списки для голосования.

# Выборы # Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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