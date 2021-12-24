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Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры

24 декабря 2021 18:55
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Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-1

Этот удивительный праздник – подарок от Президента – собрал талантливую молодежь со всей страны. Всего 337 юношей и девушек. Входным билетом для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни.

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-4

Как полагается в соответствии с бальными традициями, приглашены и почетные гости. Среди них высшие должностные лица. Вальсировал и Александр Лукашенко.  

Подробности расскажет Алена Сырова.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-7

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Четыре года кряду зал торжественных церемоний Дворца Независимости в один из предновогодних вечеров превращается в бальный. Оформление, освещение и, конечно, люди, объединенные музыкой и прекрасным настроением. Красивая традиция суверенной Беларуси из года в год становится только ярче.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-10

Платья в пол для дам, фраки или парадные мундиры – для кавалеров. Вееры, бальные книжечки. Все до мелочей продумано – так и не скажешь, какой год вне этих стен. Строгий протокол проведения балов регламентирует дресс-код и поведение. Но поколение свободы и безграничных возможностей, которое ничем не удивишь, очевидно кайфует и искрится от восторга.  

«Все хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости читайте здесь.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-13

Просто насладитесь этим зрелищем. Дворец, полонез, дебютанты. По традиции именно они открывают бал. Впервые на таком высоком уровне предновогодний бал во Дворце Независимости провели в 2018 году.  

Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости? Читайте здесь и здесь.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-16

Слова уступают место музыке. Кадриль, падеспань и все же самый любимый и зрелищный – его величество вальс. Александр Лукашенко каждый год вместе с участниками бала непременно вальсирует. Нынешний год не стал исключением. В зале были замечены и другие известные белорусы – мэр Минска, заместитель главы Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Такими их вы еще не видели. В этот вечер они сменили деловые костюмы на бальные наряды.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-19

Чтобы танцевальный рисунок был четким, красивым и, кружась, кто-то случайно не забыл шаги, на празднике присутствует строгий танцмейстер.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-22

Дамы и господа. Я рад представить вам совершенно новый танец классической программы нашего бала. Танец лансье.  

Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры-25

Это к вопросу о предновогоднем чуде и волшебстве, в которое всегда стоит верить. Не забывая, конечно, что за слаженной, легкой, яркой картинкой всегда стоит кропотливый труд, который непременно заметят и замечают. Эти белорусы в этом убедились.  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Наталья Эйсмонт # Игорь Луцкий # Александр Вольфович # Владимир Кухарев # Фотофакт

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