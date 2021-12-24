Участие принимали и должностные лица Беларуси. Как прошёл бал во Дворце Независимости? Самые красивые кадры

Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот удивительный праздник – подарок от Президента – собрал талантливую молодежь со всей страны. Всего 337 юношей и девушек. Входным билетом для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни.

Как полагается в соответствии с бальными традициями, приглашены и почетные гости. Среди них высшие должностные лица. Вальсировал и Александр Лукашенко. Подробности расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Четыре года кряду зал торжественных церемоний Дворца Независимости в один из предновогодних вечеров превращается в бальный. Оформление, освещение и, конечно, люди, объединенные музыкой и прекрасным настроением. Красивая традиция суверенной Беларуси из года в год становится только ярче.

Платья в пол для дам, фраки или парадные мундиры – для кавалеров. Вееры, бальные книжечки. Все до мелочей продумано – так и не скажешь, какой год вне этих стен. Строгий протокол проведения балов регламентирует дресс-код и поведение. Но поколение свободы и безграничных возможностей, которое ничем не удивишь, очевидно кайфует и искрится от восторга. «Все хорошо. Чуть-чуть волнуюсь». Эмоции участников бала во Дворце Независимости читайте здесь.

Просто насладитесь этим зрелищем. Дворец, полонез, дебютанты. По традиции именно они открывают бал. Впервые на таком высоком уровне предновогодний бал во Дворце Независимости провели в 2018 году. Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости? Читайте здесь и здесь.

Слова уступают место музыке. Кадриль, падеспань и все же самый любимый и зрелищный – его величество вальс. Александр Лукашенко каждый год вместе с участниками бала непременно вальсирует. Нынешний год не стал исключением. В зале были замечены и другие известные белорусы – мэр Минска, заместитель главы Администрации Президента, госсекретарь Совбеза, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Такими их вы еще не видели. В этот вечер они сменили деловые костюмы на бальные наряды.

Чтобы танцевальный рисунок был четким, красивым и, кружась, кто-то случайно не забыл шаги, на празднике присутствует строгий танцмейстер.

Дамы и господа. Я рад представить вам совершенно новый танец классической программы нашего бала. Танец лансье.