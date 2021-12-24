«Будьте в хорошем смысле дерзкими». Что сказал Президент участникам бала во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Оставить свой яркий след в истории государства и помнить, что судьба Беларуси зависит от каждого. Такими словами напутствовал Александр Лукашенко участников новогоднего бала во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поддержал идею возрождения красивой белорусской традиции и с 2018 года каждый раз лично принимает участие и обращается к тем, кто приглашен на бал. А через них и ко всем молодым и талантливым белорусам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное: это за вами Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужные времена, в тяжелые времена этот щит защитит вас. Вам я желаю оставить на этом пути яркий созидательный след. Будьте в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. Это актуально в современном мире. Правда, не перебирайте через край. Помните, в ваших руках судьба нашей родной Беларуси. Вашей, прежде всего, Беларуси. И в этот праздничный вечер я хочу пожелать всем вам яркой, интересной, благополучной жизни. С наступающим Новым годом всех вас, дороге друзья!