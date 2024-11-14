Белорусская U15 проиграла дружине из Санкт-Петербурга в первом матче турнира «Территория хоккея»

Первым соперником отечественной команды стала дружина из Санкт-Петербурга. К середине второго отрезка наши парни уступали с разгромным счетом – 0:5, однако сумели вовремя собраться и трижды за две с половиной минуты поразили ворота своих оппонентов. Казалось, подопечные Дмитрия Яворского подобрали ключи к обороне своих визави. Но камбек не удался. В заключительной трети соперники установили окончательные цифры на табло в свою пользу – 6:3.

Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U-15):

Чтобы конкурировать с командами такого уровня, в первую очередь, это должна быть игровая дисциплина, должна быть организация и порядок в игре. Нужно выкладываться в каждом игровом моменте, превосходя предел своих возможностей. Можно сказать, что в какой-то момент ребята просто сконцентрировались на своих действиях, поверили, что они что-то могут, поверили, что они могут забирать шайбу, выигрывать единоборства, но, опять же, для этого нужно прилагать максимум своих усилий.

Следующий матч наша сборная проведет против команды Дальневосточного федерального округа 17 ноября.