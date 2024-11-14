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Белорусская U15 проиграла дружине из Санкт-Петербурга в первом матче турнира «Территория хоккея»

14 ноября 2024 20:13
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Сборная Беларуси, составленная из игроков до 15 лет, с поражения стартовала на турнире «Территория хоккея», который проходит в Сочи, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская U15 проиграла дружине из Санкт-Петербурга в первом матче турнира «Территория хоккея»-1

Первым соперником отечественной команды стала дружина из Санкт-Петербурга. К середине второго отрезка наши парни уступали с разгромным счетом – 0:5, однако сумели вовремя собраться и трижды за две с половиной минуты поразили ворота своих оппонентов. Казалось, подопечные Дмитрия Яворского подобрали ключи к обороне своих визави. Но камбек не удался. В заключительной трети соперники установили окончательные цифры на табло в свою пользу – 6:3.

Белорусская U15 проиграла дружине из Санкт-Петербурга в первом матче турнира «Территория хоккея»-3

Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U-15):
Чтобы конкурировать с командами такого уровня, в первую очередь, это должна быть игровая дисциплина, должна быть организация и порядок в игре. Нужно выкладываться в каждом игровом моменте, превосходя предел своих возможностей. Можно сказать, что в какой-то момент ребята просто сконцентрировались на своих действиях, поверили, что они что-то могут, поверили, что они могут забирать шайбу, выигрывать единоборства, но, опять же, для этого нужно прилагать максимум своих усилий.

Следующий матч наша сборная проведет против команды Дальневосточного федерального округа 17 ноября.

# Хоккей

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