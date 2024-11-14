Магазины «Копеечка» и «Доброном» завершили игру «Твой шанс» – победители получили квартиру и машину

Покупай и выигрывай. Сеть магазинов «Копеечка» и «Доброном», одни из лидеров по низким ценам в Беларуси, продолжают радовать своих покупателей. Совсем недавно завершилась рекламная игра «Твой шанс». Главные призы, квартиру и машину, выиграли житель Борисова и жительница агрогородка Козловка. О победителях и о том, чем еще порадует популярная торговая сеть, рассказали в программе Новости «24 часа».

ЗАО «Доброном» – это ведущая продуктовая розничная сеть в Беларуси, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Копеечка» и «Доброном». Общая численность торговых объектов по всей стране – около 1 000. Каждый день магазины посещает более 700 тысяч покупателей по всей республике.

Постоянно обновляют ассортимент, все нравится. Дешевле, чем в других магазинах.

«Копеечка» и «Доброном» – это не только удобное месторасположение магазинов, широкий ассортимент товаров, приветливый персонал, но и место, где покупки могут приносить удачу. Преимущества такого подхода уже оценили победители рекламной игры «Твой шанс». Жительница агрогородка Козловка Светлана Тукач участие в акциях сети принимает в третий раз. Когда в ее любимых магазинах вновь стартовала рекламная игра, решила снова испытать удачу. И оказалась в числе счастливчиков. Домой, в родной агрогородок, женщина вместе с семьей уедет на новом автомобиле.

Светлана Тукач, обладатель автомобиля (агрогородок Козловка):

Такое чувство, что это не с нами происходит. Очень рады победе. Другим участникам, естественно, хочется пожелать только побед, верить в свою мечту, они обязательно сбываются. Поэтому пусть играют и выигрывают! Для участия в игре нужно было приобрести определенные товары в магазинах сети и зарегистрировать игровой код на сайте dobronom.by.

Ольга Уласевич, начальник сектора маркетинга ЗАО «Доброном»:

Завершилась наша третья рекламная игра. Как всегда, на позитиве. Нам очень нравится радовать наших покупателей. На следующий год у нас большие планы, новые игры, поэтому всех приглашаем. 1,5 миллиона кодов участвовало в розыгрыше главных призов, а всего мы вручили 5 тысяч подарков.