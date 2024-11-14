Пелевин: ни каплей, ни единой мыслью не пожалел, что я стал со своим народом, со своей страной, со своей армией

Александр Пелевин, поэт:

Знаешь, ни о чем не жалею. Главное – быть собой. Главное – быть тем, кем ты себя чувствуешь. Быть со своей страной. И я за все это время ни разу, ни каплей, ни единой мыслью, ни словом не пожалел, что я стал со своим народом, со своей стороной, со своей армией. Абсолютно.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, мы ни о чем не жалеем, но… Мы прекрасно понимаем, что с той стороны мы любим говорить о конце Запада, о падении Запада, многополярном мире. Вот Александр Лукашенко часто говорит: но для этого надо много чего еще сделать. В нашем БРИКС надо очень много всего сделать. Как сказано у тебя в стихотворении: и конца света не будет. Так легко не отделаемся. Запад – это миллиарды денег. Запад – это огромная социальная технология. Запад – это огромная эстетика, огромная культура. Запад – это то, что поглотило в 90-е годы фактически всю планету, весь мир. Мы как цивилизация вышли на этот бой. Он предрешен нашей победой? Или они могут победить?

Александр Пелевин:

Как бы сказать. Понимаешь, когда я слышу такие вопросы, я вспоминаю, что я не предсказатель, не Нострадамус, и я черт его знает, что будет. Может случиться так, что мы все погибнем к черту. Может случиться так, что рухнет все, чем мы жили, что нас погребет под этими обломками. Но опять же, даже если вдруг так случится, хотя я в это не верю, я уверен, что мы победим, я уверен, что все это закончится нашей безоговорочной победой. Но даже если вдруг случится так, что мы все погибнем под обломками этого рухнувшего мира, я все равно жалеть ни капли не буду.