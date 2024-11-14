Пелевин: война происходит независимо от нас, но есть выбор: либо за своих, либо предать своих

Григорий Азаренок, СТВ:

Что произошло на самом деле в 2022 году? Люди пошли сражаться, воевать, пошли в том числе и на страшную, смертельную жертву. Что это было?

Александр Пелевин, поэт:

Произошло, конечно, пробуждение страны в тяжелейших, страшных условиях. То есть происходит война, которой по своей силе не было со времен Великой Отечественной войны. Это правда, это самая крупная война в Европе с 1945 года. И наш народ идет на ужасные жертвы на этой войне. Наш народ, потому что народ Донбасса – это тоже наш народ, разумеется. Произошло пробуждение через страшную боль, через смерть, через жуткие лишения. В каком-то роде у нас вернулась история. У меня даже есть короткое содержание про это, скорее юмористическое, но Фукуяма твердит про конец истории:



Мир совсем провалился в яму,

А мы присоединили новую территорию,

И в рот вашего вашего Фукуяму.



Как-то так оно и происходит. Прорвалась через нашу пластмассовую реальность живая ткань истории. Это кроваво, это больно, это страшно, но такова реальность. И у тебя в этой реальности… Военисты кричат: нет войне! А давайте всего этого просто не будет. Что они предлагают? Что придет Гарри Поттер с волшебной палочкой, махнет ею, и война исчезнет. И все вернется, как было. У нас снова будет Макдональдс вместо Вкусно и точка, а Кока-Кола вместо «Доброй колы». И с нами снова будет дружить Запад. Такого не будет, Гарри Поттера не существует. Он не махнет волшебной палочкой.

Григорий Азаренок:

А Путин и Лукашенко – это не Волан-де-морт, оказывается?

Александр Пелевин:

Оказывается, да. И никакой волшебной палочки нет. И когда наступает реальность, можно сколько угодно кричать, какая она плохая. Когда идет снег, мы выходим на улицу и говорим: блин, какой снег плохой, неприятный. От этого снег не перестает идти. Реальность происходит независимо от нашего отношения к ней. Война будет происходить и происходит независимо от того, нравится нам она или нет. Никому не нравится война. Но в этой реальности у тебя есть выбор. Либо быть за своих, либо предать своих. Все. Это вот такой выбор, который стоит перед человеком.