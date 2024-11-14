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Пелевин: война происходит независимо от нас, но есть выбор: либо за своих, либо предать своих

14 ноября 2024 20:22
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим современную литературу и новых авторов и другие важнейшие международные события. В эфире поэт Александр Пелевин.

Пелевин: война происходит независимо от нас, но есть выбор: либо за своих, либо предать своих-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Что произошло на самом деле в 2022 году? Люди пошли сражаться, воевать, пошли в том числе и на страшную, смертельную жертву. Что это было? 

Александр Пелевин, поэт:
Произошло, конечно, пробуждение страны в тяжелейших, страшных условиях. То есть происходит война, которой по своей силе не было со времен Великой Отечественной войны. Это правда, это самая крупная война в Европе с 1945 года. И наш народ идет на ужасные жертвы на этой войне. Наш народ, потому что народ Донбасса – это тоже наш народ, разумеется. Произошло пробуждение через страшную боль, через смерть, через жуткие лишения. В каком-то роде у нас вернулась история. У меня даже есть короткое содержание про это, скорее юмористическое, но Фукуяма твердит про конец истории:


Мир совсем провалился в яму,
А мы присоединили новую территорию, 
И в рот    вашего вашего Фукуяму.
 

Как-то так оно и происходит. Прорвалась через нашу пластмассовую реальность живая ткань истории. Это кроваво, это больно, это страшно, но такова реальность. И у тебя в этой реальности… Военисты кричат: нет войне! А давайте всего этого просто не будет. Что они предлагают? Что придет Гарри Поттер с волшебной палочкой, махнет ею, и война исчезнет. И все вернется, как было. У нас снова будет Макдональдс вместо Вкусно и точка, а Кока-Кола вместо «Доброй колы». И с нами снова будет дружить Запад. Такого не будет, Гарри Поттера не существует. Он не махнет волшебной палочкой.

Григорий Азаренок:
А Путин и Лукашенко – это не Волан-де-морт, оказывается?

Александр Пелевин:
Оказывается, да. И никакой волшебной палочки нет. И когда наступает реальность, можно сколько угодно кричать, какая она плохая. Когда идет снег, мы выходим на улицу и говорим: блин, какой снег плохой, неприятный. От этого снег не перестает идти. Реальность происходит независимо от нашего отношения к ней. Война будет происходить и происходит независимо от того, нравится нам она или нет. Никому не нравится война. Но в этой реальности у тебя есть выбор. Либо быть за своих, либо предать своих. Все. Это вот такой выбор, который стоит перед человеком.

# Международная политика # общество

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