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Молодежный состав БК «Минск» провёл второй домашний поединок в Единой лиге против «Пармы»

14 ноября 2024 20:10
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Молодежный состав баскетбольного клуба «Минск» провел второй домашний поединок в Единой лиге против «Пармы» из Перми, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Молодежный состав БК «Минск» провёл второй домашний поединок в Единой лиге против «Пармы»-1

Накануне белорусская дружина уступила – 59:75. Закономерно, что наши парни намеревались взять реванш. Однако у них не получилось. С самого начала поединка отечественная дружина владела преимуществом и к большому перерыву вела с комфортным запасом в 7 очков. Вторая половина прошла в равной и напряженной борьбе, победителями из которой вышли гости. Как итог, поражение со счетом 80:83. Далее баскетболистов «Минска» ожидает еще одна домашняя серия матчей. 17 и 18 ноября наши парни примут «Уралмаш-2» из Екатеринбурга.

# Баскетбол

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