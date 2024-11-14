Молодежный состав БК «Минск» провёл второй домашний поединок в Единой лиге против «Пармы»

Накануне белорусская дружина уступила – 59:75. Закономерно, что наши парни намеревались взять реванш. Однако у них не получилось. С самого начала поединка отечественная дружина владела преимуществом и к большому перерыву вела с комфортным запасом в 7 очков. Вторая половина прошла в равной и напряженной борьбе, победителями из которой вышли гости. Как итог, поражение со счетом 80:83. Далее баскетболистов «Минска» ожидает еще одна домашняя серия матчей. 17 и 18 ноября наши парни примут «Уралмаш-2» из Екатеринбурга.