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Более 40% составляет удельный вес инновационной продукции Партизанского района Минска

14 ноября 2024 19:28
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Удельный вес инновационной продукции в Партизанском районе столицы составляет более 40 %. Чтобы соответствовать требованиям рынка, предприятия района постоянно модернизируются, осваивают новую продукцию, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 40% составляет удельный вес инновационной продукции Партизанского района Минска-2

Флагман Партизанского – МТЗ. Здесь показатель выпуска инновационной продукции превышает 50 %. В районе понимают, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и иметь возможность продвигать свой продукт на внутренних рынках, необходимо поддерживать высокий уровень: применять новые технологии, модернизировать предприятия, учитывать современные требования потребителя. 

Более 40% составляет удельный вес инновационной продукции Партизанского района Минска-4

Денис Капитан, первый заместитель главы администрации Партизанского района:
Необходимо отметить, что около 30 тысяч человек у нас заняты в промышленном секторе, это около половины всех занятых в экономике Партизанского района. Здесь надо отдать должное, что предприятия района своевременно выполняют социальные обязательства, выплачивается заработная плата, которая по промышленному сектору вышла на отметку 2 700 белорусских рублей. А в целом по району мы приблизились к 2 900, с темпом роста 114 %.

Партизанский район по праву считается самым промышленным в столице, поскольку на его территории располагаются свыше 140 предприятий, из них более 20 – крупные. В этой сфере трудятся порядка 35 тысяч человек, или 47 % численности всех занятых в экономике района.

# Предприятия Беларуси

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