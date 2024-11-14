Масштаб коллаборации ХК «Динамо-Минск» и «Белавиа» потряс всех! Оценили новый аэробус команды

Хоккейное «Динамо» теперь и на воздушной глади. Брендированный аэробус появился в реестре «Белавиа», 14 ноября состоялась презентация спортивного самолета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Попасть за кулисы «Белавиа» — мечта тысячи романтиков. Кто-то, конечно, мыслями проходит по кулуарам Национального аэропорта, а кто-то стремится прямо в заводской цех. Уникальная возможность представилась хоккейной команде «Динамо-Минск». Под бурные овации публики взору предстал самолет Embraer 195, брендированный динамовской символикой. Масштаб потряс всех!

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Это здорово, что есть такая классная компания у нас в стране, что сделали коллаборацию с нашим клубом. Настолько красиво покрасили самолет! Пока что эмоции переполняют немножко, поэтому в предвкушении первого полета.