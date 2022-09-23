Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?

Новости Беларуси. Изменения в бюджете Минска: дополнительные средства направят на социальную сферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такое решение принято на 38-й сессии Мингорсовета. Деньги будут направлены на образование, культуру, социальную сферу и благоустройство города. Так, в связи с увеличением обслуживаемых площадей более полумиллиона рублей получит столичное ЖКХ. Порядка 300 тысяч рублей выделят на ежемесячные доплаты детям-инвалидам и неработающим инвалидам первой и второй группы.

Игорь Русакевич, председатель постоянной комиссии Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:

Направляется три миллиона рублей на сферу народного образования. Это три объекта: 210-я школа, 377-й детский сад и 160-я школа. То есть изысканы дополнительные средства на проведение работы по капитальному ремонту, по расчету за проектно-сметную документацию и за строительно-монтажные работы по этим объектам.