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Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?

23 сентября 2022 14:06
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Новости Беларуси. Изменения в бюджете Минска: дополнительные средства направят на социальную сферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?-1

Такое решение принято на 38-й сессии Мингорсовета. Деньги будут направлены на образование, культуру, социальную сферу и благоустройство города. Так, в связи с увеличением обслуживаемых площадей более полумиллиона рублей получит столичное ЖКХ. Порядка 300 тысяч рублей выделят на ежемесячные доплаты детям-инвалидам и неработающим инвалидам первой и второй группы.

Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?-4

Игорь Русакевич, председатель постоянной комиссии Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:
Направляется три миллиона рублей на сферу народного образования. Это три объекта: 210-я школа, 377-й детский сад и 160-я школа. То есть изысканы дополнительные средства на проведение работы по капитальному ремонту, по расчету за проектно-сметную документацию и за строительно-монтажные работы по этим объектам.

Ремонт школ, благоустройство и выплаты пособий. Что обсуждали на сессии Мингорсовета?-7

Кроме того, право бесплатного проезда на пригородных маршрутах получили школьники, проживающие в Минске, но обучающиеся на территории Минского района. 

# Мингорисполком # общество # Игорь Русакевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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