«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе

Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в Советском районе наградили почти 20 лучших работников культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это сотрудники библиотек, педагоги и участники творческих коллективов. Торжественная церемония прошла в Детской музыкальной школе искусств № 1 имени Ларисы Александровской. Профессионалам своего дела вручили почетные грамоты и благодарности. Воспитанники школы искусств подготовили праздничный концерт.

Руслан Абдул, директор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Каждый артист, выходя на сцену, выражает свои эмоции, свои внутренние силы, радость, грусть. Это все на самом деле видно и это большой труд. Очень приятно, когда это все можно отметить, как-то показать и проявить окружающим и зрителям.

Юлия Наумова, ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени Янки Купалы:

Кроме того, что мы пропагандируем чтение, у нас есть прекрасное семейное объединение, которое называется «Пальчиковый театр». Мы рассказываем деткам о писателях, рассказываем стишки. И это все под музыку. Мне очень приятно, что в этом году удостоилась такая возможность получить награду.

Алла Майстер, директор Детской музыкальной школы искусств № 1 имени Л.П. Александровской:

Мы очень гордимся, что те традиции, которые были заложены еще в 1920-е годы, мы претворяем в условиях современного общественного запроса. И наши учащиеся приходят к нам с улыбкой, желанием, а уходят с огромным обогащением музыкальным знанием.