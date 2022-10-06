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«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе

06 октября 2022 15:29
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Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в Советском районе наградили почти 20 лучших работников культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе-1

Это сотрудники библиотек, педагоги и участники творческих коллективов. Торжественная церемония прошла в Детской музыкальной школе искусств № 1 имени Ларисы Александровской. Профессионалам своего дела вручили почетные грамоты и благодарности. Воспитанники школы искусств подготовили праздничный концерт.

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе-4

Руслан Абдул, директор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
Каждый артист, выходя на сцену, выражает свои эмоции, свои внутренние силы, радость, грусть. Это все на самом деле видно и это большой труд. Очень приятно, когда это все можно отметить, как-то показать и проявить окружающим и зрителям.

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе-7

Юлия Наумова, ведущий библиотекарь Центральной библиотеки имени Янки Купалы:
Кроме того, что мы пропагандируем чтение, у нас есть прекрасное семейное объединение, которое называется «Пальчиковый театр». Мы рассказываем деткам о писателях, рассказываем стишки. И это все под музыку. Мне очень приятно, что в этом году удостоилась такая возможность получить награду.

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе-10

Алла Майстер, директор Детской музыкальной школы искусств № 1 имени Л.П. Александровской:
Мы очень гордимся, что те традиции, которые были заложены еще в 1920-е годы, мы претворяем в условиях современного общественного запроса. И наши учащиеся приходят к нам с улыбкой, желанием, а уходят с огромным обогащением музыкальным знанием.

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе-13

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
В Советском районе много учреждений культуры. И мы гордимся, что в нашем районе находится бренд нашей белорусской культуры – Белорусская государственная филармония, которая объединяет лучшие творческие коллективы. Огромное спасибо за то, что они делают, что они нас приобщают к тому богатому духовному наследию, которое есть в нашей республике.

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе-16

# Государственная политика в области культуры # общество # Алла Майстер # Наталья Ананич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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