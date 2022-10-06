Обвиняемым по делу «БелаПАН» вынесли приговор – от 4 до 14 лет лишения свободы

На скамье подсудимых четверо. Андрей Александров приговорен к 14 годам лишения свободы, Ирина Злобина получила девять лет. Их признали виновными в измене государству, а также в создании и руководстве экстремистским формированием. По данным следствия, они подготовили не менее 260 человек к участию в беспорядках. Фигуранты оплачивали штрафы, счета за питание в местах отбывания административных арестов и услуги адвокатов. Дмитрий Новожилов также обвинен в госизмене и уклонении от уплаты налогов. Финансовые нарушения начались с 2015 года. Сумма ущерба государству составила около 450 тысяч рублей. Ирина Левшина за руководство экстремистским формированием получила четыре года.