Убыточный кинотеатр стал популярным центром отдыха. Как используют заброшенные строения?

Новости Беларуси. Пустующие здания. Государственное имущество с пользой для экономики – объекты должны быть базой для создания новых производств, рабочих мест и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Положительных примеров тому немало, однако задача, поставленная главой государства, не всегда выполняется добросовестно. Часть пустующих зданий не попадает в поле зрения местной власти, а балансодержатели несут убытки. О том, как заброшенная недвижимость может приносить отдачу, расскажет Анна Корольчук.

Некогда пустующее здание прачечной Белорусской железной дороги, а сегодня – продовольственный магазин, аптека и почтовый сервис под одной крышей. Недалеко отсюда, в центре Гомеля, еще один объект с похожей судьбой. Бывший убыточный кинотеатр «Юбилейный» превратился в популярный центр семейного отдыха. Здание выставили на аукцион по начальной цене около 150 рублей, на объект претендовали 7 покупателей.

Победитель торгов, частная столичная организация, менее чем за год открыла здесь центр развлечений с кинотеатром и кафе. Новую работу получили 30 человек.

Дмитрий Денисов, главный специалист управления по использованию государственного имущества комитета «Гомельоблимущество»:

Еще один положительный пример продажи на аукционных торгах: бывшее нежилое здание, ранее принадлежавшее УВД Гомельского облисполкома, общей площадью 650 метров квадратных в настоящее время является успешно функционирующим объектом. Здесь открыта клиника «Здоровье», медицинский центр.

Теперь гомельчане могут получить здесь консультации широкого круга специалистов – ревматологов, онкологов и гинекологов. Так мертвые площади в городской среде обретают новую жизнь. «Затрачено только на уплату налога более 16 000 рублей». Почему городу невыгодно держать пустующие здания? Читать здесь.

Склад, гаражи и несколько административных зданий. Шесть сооружений общей площадью более тысячи квадратных метров около парковой зоны Гомеля. Рядом возвышается элитное жилье. Ранее здесь размещалась районная организация ЖКХ, однако около трех лет помещения пустуют. Решение о дальнейшей судьбе объекта затягивалось – в генеральном плане развития Гомеля он планируется под снос. Однако пока это случится, бюджет несет убытки вместо получения прибыли.

Олег Кравцевичус, директор КЖРЭУП «Центральное»:

Данная территория входит в план застройки по генплану развития Гомеля. Поэтому первоначально было, что без изменения назначения невозможно. Сейчас мы получили на это добро. И любая организация здесь получит и офисные помещения, и складские, и стоянку для автомобилей.

После вмешательства Комитета госконтроля Гомельский горисполком принял решение сдать объект в аренду. Аукцион назначен на конец августа.