«Минсктранс» трудоустроит 150 студентов для летней подработки

Новости Беларуси. Предъявите билетик. Предприятие «Минсктранс» за это лето трудоустроит порядка 150 молодых людей контролерами-стажерами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед выездами на маршруты студенты проходят инструктаж. Ребята работают посменно. При себе – видеорегистратор, форма и документы. В день начинающие контролеры проверяют до 50 транспортных средств. Сейчас к работе приступил сервисный студотряд Московского района. Уже с начала лета трудоустроено около 100 молодых людей. Есть и те, кто продолжит работать в учебное время на полставки.

Владислав Завалишин, боец студенческого отряда в сфере оказания услуг «Фортуна-3»:

Во-первых, это подзаработать денег на лето, чтобы просто дома не сидеть, а чем-то заниматься своим уже. Во-вторых, это опыт общения с людьми.