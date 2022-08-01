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«Минсктранс» трудоустроит 150 студентов для летней подработки

01 августа 2022 19:20
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Новости Беларуси. Предъявите билетик. Предприятие «Минсктранс» за это лето трудоустроит порядка 150 молодых людей контролерами-стажерами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Минсктранс» трудоустроит 150 студентов для летней подработки-1

Перед выездами на маршруты студенты проходят инструктаж. Ребята работают посменно. При себе – видеорегистратор, форма и документы. В день начинающие контролеры проверяют до 50 транспортных средств. Сейчас к работе приступил сервисный студотряд Московского района. Уже с начала лета трудоустроено около 100 молодых людей. Есть и те, кто продолжит работать в учебное время на полставки.  

«Минсктранс» трудоустроит 150 студентов для летней подработки-4

Владислав Завалишин, боец студенческого отряда в сфере оказания услуг «Фортуна-3»:  
Во-первых, это подзаработать денег на лето, чтобы просто дома не сидеть, а чем-то заниматься своим уже. Во-вторых, это опыт общения с людьми.  

«Минсктранс» трудоустроит 150 студентов для летней подработки-7

Сергей Милашевский, заместитель начальника контрольно-ревизорской службы филиала «Минский автовокзал» ГП «Минсктранс»:  
Они прикреплены к старшему кому-то из сотрудников, кто имеет уже больший опыт. Выходя на маршрут, они изначально знают, на какой маршрут они выходят по наряд-заданию. Мы довольны, во всяком случае, их работой.  

# Студенты # общество # Владислав Завалишин # Анна Куртасова # Сергей Милашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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