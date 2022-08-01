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Первый туристический маршрут для велосипедистов появится в Минске

01 августа 2022 19:22
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Новости Беларуси. Обзорные экскурсии на двухколесном транспорте. В Минске появится первый туристический веломаршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Первый туристический маршрут для велосипедистов появится в Минске-1

Путь «Дорогой памяти» начнется в Верхнем городе вблизи набережной Свислочи. Далее по курсу проспект Победителей. Конечная точка – мемориальный комплекс «Шталаг-352». По маршруту также запланированы экскурсии на Острове слез, в парке Победы. Протяженность веломаршрута – около 12 километров. Экскурсии будут в сопровождении гидов. А в будущем предусмотрят аудиозаписи.  

Первый туристический маршрут для велосипедистов появится в Минске-4

Алексей Русакевич, директор Информационно-туристского центра «Минск»:  
Планируются маршруты во всех районах города. Первую презентацию проведем с 3 по 10 сентября. А дальше за новостями следите на официальном туристическом портале Минска. Там мы будем освещать все подробности с маршрутами.  

# Туризм # общество # Алексей Русакевич # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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