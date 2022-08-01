Первый туристический маршрут для велосипедистов появится в Минске

Новости Беларуси. Обзорные экскурсии на двухколесном транспорте. В Минске появится первый туристический веломаршрут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Путь «Дорогой памяти» начнется в Верхнем городе вблизи набережной Свислочи. Далее по курсу проспект Победителей. Конечная точка – мемориальный комплекс «Шталаг-352». По маршруту также запланированы экскурсии на Острове слез, в парке Победы. Протяженность веломаршрута – около 12 километров. Экскурсии будут в сопровождении гидов. А в будущем предусмотрят аудиозаписи.