«Затрачено только на уплату налога более 16 000 рублей». Почему городу невыгодно держать пустующие здания?

Новости Беларуси. Пустующие здания. Государственное имущество с пользой для экономики – объекты должны быть базой для создания новых производств, рабочих мест и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Положительных примеров тому немало, однако задача, поставленная главой государства, не всегда выполняется добросовестно. Часть пустующих зданий не попадает в поле зрения местной власти, а балансодержатели несут убытки. Убыточный кинотеатр стал популярным центром отдыха. Как используют заброшенные строения? Читать здесь.

Оксана Чепурная, заместитель председателя комитета «Гомельоблимущество»:

Объекты высвобождаются в результате оптимизации отраслей, реорганизации субъектов хозяйствования, в результате естественного износа. Но в конце концов иногда просто меняются стандарты и требования к объектам недвижимости, а те здания и сооружения, которые им не соответствуют, закономерно переходят в разряд неэффективно используемых. На самом деле, таких объектов у нас немного. По состоянию на 1 января удельный вес неиспользуемых площадей в общей площади объектов коммунальной собственности составляет всего 2,5 %. И то из них реально не используется чуть более 1 % площадей. Остальные объекты просто временно выведены из оборота и законсервированы.

Тем не менее каждое пустующее сооружение – это реальные финансовые потери для владельца. Все расходы на его содержание и уплата налогов ложатся на себестоимость продукции и услуг, тем самым уменьшая прибыль. Чтобы вовлечь подобные объекты в экономический оборот, каждый год проводятся инвентаризации государственной собственности. Комитет облимущество и специалисты госконтроля обследуют эффективность использования помещений.