«С детства любила лечить кукол». Почему студенты из медотрядов променяли каникулы на работу в больнице?

Новости Беларуси. 1 августа по всей Беларуси отмечают день студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не календарный, это, скорее, уже стало доброй традицией. Молодые люди активно трудятся в сельском хозяйстве, на производстве, облагораживают территории, строят объекты и, безусловно, помогают людям.

Ребята, которые трудятся в Могилевской областной больнице, – бойцы невидимого фронта. Пока их обязанности далеки от оказания даже первой медпомощи. Будущим медсестрам и докторам доверяют, на первый взгляд, самую простую работу: следить за порядком в отделении, разносить анализы, помогать на посту. В общем, быть под рукой. Студентов это нисколько не смущает. На данном этапе они вникают в процесс: как работает большая «медкухня» изнутри. Екатерина Ржевуцкая – студентка третьего курса медицинского колледжа, работает в хирургическом отделении. Сама Катя из Барановичей. Беззаботный отдых девушка променяла на возможность познать азы профессии.

Екатерина Ржевуцкая, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:

Я тот человек, который не любит сидеть на месте, мне надо быть постоянно в движении. Очень нравится медицина, второй год уже здесь в областной больнице работаю санитаркой. Я помогаю медсестрам, они показывают мне, как делать уколы, капельницы, перевязки. Мне очень нравится на операции ходить. Я прошу врачей, чтобы меня сводили на операцию. Практика – это очень интересно.

Среди тех, кто настроился на рабочий лад последним месяцем лета, и Янина.