Муковозчик: связь 5G у нас на уровне страны появится в числе первых – но мы об этом скромно молчим

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В Беларуси будет внедряться технология связи 5G. Это значит, повысятся доступность и качество мобильной связи и скорости интернета, увеличится охват территории мобильными сетями. А сейчас у вас есть нарекания на качество разговоров или интернета?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Интернет и мобильная связь, девчонки, – это еще один пример, как мы мгновенно привыкаем к своему хорошему. Как мало ценим свое отличное. Как почти не умеем гордиться сделанным своими руками. Даже если вокруг говорят, что мы – молодцы. Скромные мы. Как предки учили. А потомкам надо бы становиться посмелее.

Мы, к примеру, не трубим на весь свет, что интернет у нас такой, которого американцы, скажем, у себя не видели никогда. Все наши побывавшие и даже оставшиеся в США говорят, что хороший интернет там не найти. А если и найдешь, так не захочешь столько за него платить никогда. То же самое с мобильной связью: в Беларуси точки, где «не ловит», можно наносить на карту в качестве достопримечательностей. В Европе же таких мест полно, сам убеждался, катаясь по континентальным проселкам.

И связь стандарта 5G у нас на уровне страны появится в числе первых. Но мы ж об этом скромно промолчим, правда? Или, что тоже для нас обычно, сделаем вид, что оно так и должно быть. А как же иначе? Мы же этого достойны! Тьфу – три раза.

Хочется в будущем как-то совместить: и остаться скромными (это наше), и перестать молчать о своих достижениях (мешает). Так что вся надежда на вас, девочки.