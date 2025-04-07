Ветерану Великой Отечественной войны Нине Довгун из Дрогичина исполнилось 100 лет

100-летний юбилей 7 апреля отмечает Нина Алексеевна Довгун из Дрогичина. Ветеран Великой Отечественной войны с самого утра едва успевает встречать гостей и отвечать на многочисленные звонки. В райцентре именинница – человек известный. Более 25 лет работала главным бухгалтером в банке, высокую должность занимала и в строительной организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поэтому многие торопятся поздравить Нину Алексеевну лично. Руководство города, представители «Белой Руси», союза женщин, юные воспитанники военно-патриотического клуба. Уже к обеду уютная квартира славной долгожительницы превратилась в цветочную оранжерею. В ее адрес звучали добрые слова и даже фронтовые песни. Выглядит Нина Алексеевна под стать цифре в паспорте – на все сто. Наряд, прическа и улыбка. Свою историю о жизни на войне она пересказывает не впервые, но всякий раз с волнением. Нина Алексеевна родилась в многодетной семье. Ее старшего брата полицаи расстреляли за связь с партизанами. Помогать народным мстителям в Споровские болота отправилась и 16-ти летняя Нина с родителями. В партизанском спецотряде они ухаживали за ранеными. Отец сложил в землянке русскую печку, а мама выпекала в ней хлеб. На плечах этой семьи лежал практически весь быт бойцов.

Нина Довгун, участница Великой Отечественной войны:

Мы жили в землянках. Там землю негде копать, там болото, островок, и все. Там не было ни комнаты, ни печки. Кто не видел эту войну, не знает, что такое война. Война – это несчастье, это горе. Не дай бог больше никому переживать то, что мы пережили.