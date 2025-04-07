Ремонт театра имени М. Горького планируют завершить в 2026 году – узнали, как изменится здание

Уже полностью завершены демонтажные работы. Сейчас прокладывают новые инженерные сети, залиты черновые полы и бетонное основание для нового крыльца. Выполнена гидроизоляция фундамента, частично заменена кровля и начата установка новой сценической механики. Она станет удобнее в управлении. Главный фасад обретет элементы мавританского стиля, а входную группу украсят афишные столбы и лепнина с арфой.

Наталья Громыко, первый заместитель директора театра имени М. Горького:

Не так давно был проведен капитальный ремонт в 2021 году, но он был точечный, мы затронули только планшет сцены и световое оборудование, хромал в театре звук. Сейчас у нас будет установлено высококлассное звуковое оборудование, проведены были акустические испытания. Верхняя механизация штанкетных хозяйств у нас будет новая, оно у нас было противовесное, будет переведено в вертикальное, будет легко в управлении. Будет управляться с первого этажа, до этого машинисты сцены управляли механикой с переходных мостиков.

После ремонта в зрительном зале будет 380 комфортных мест. Также откроют участок свода потолка с аутентичной росписью, восстановят лепнину портала сцены и боковых лож. Для посетителей откроют ранее недоступную часть фойе. Также восстановят историческую роспись на цокольном этаже. Завершить ремонт планируют к февралю 2026 года.