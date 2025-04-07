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В Минске на улице Алибегова возводят общежитие квартирного типа для работников социальной сферы

07 апреля 2025 17:48
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Курс на масштабное строительство арендного жилья. Такая задача стоит перед отраслью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на улице Алибегова возводят общежитие квартирного типа для работников социальной сферы-2

Квадратные метры должны быть более доступными в первую очередь для востребованных специалистов. Арендный фонд Минска насчитывает около 12 тысяч квартир. И это количество будет расти. Также в столице активно строятся и реконструируются общежития. Сейчас на улице Алибегова возводят новое здание. Это будет общежитие квартирного типа для работников социальной сферы.

В Минске на улице Алибегова возводят общежитие квартирного типа для работников социальной сферы-4

Павел Караневич, заместитель главы администрации Московского района:
Общежитие предусматривается квартирного типа, и в нем будет расположено 66 квартир различных параметров. В процессе строительства, кроме квартир, будет построено еще на первом этаже торговое помещение и также объекты сопутствующие: это детские комнаты для детей на этажах, а также помещение для хранения велосипедов, колясок. Кроме этого, будут еще парковочные места, они будут располагаться на цокольном этаже, их будет 21, и гостевая парковка.

Отметим, в Московском районе более 28 тысяч граждан состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них более 560 – это многодетные семьи.

# Общежитие # Павел Караневич

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