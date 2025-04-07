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В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек

07 апреля 2025 17:52
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В столице количество присоединившихся к Белорусскому республиканскому союзу молодежи превысило 120 тысяч человек. И ряды общественного объединения продолжают пополняться, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек-2

В ратуше прошел Пленум Минского городского комитета БРСМ, где обсудили планы на 2025-й и подвели итоги работы. В течение года ребята были вовлечены в целый ряд знаковых проектов. Они затрагивают разные сферы, это волонтерская деятельность: и благоустройство города, возрождение и сохранение исторической памяти. А одно из самых популярных направлений – это студотрядовское движение. Планируется, что в 2025 году к нему присоединятся около 20 тысяч человек. Первые отряды уже приступили к работе.

В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек-4

Ренат Саттаров, секретарь первичной организации БРСМ БГМУ:
Студенты-медики были трудоустроены в составе студенческих отрядов в составе 701 студента в 23 отрядах. Конечно, мы хотим повысить эту планку и трудоустроить больше молодежи в составе студотрядов в 2025 году. И особенно хочется отметить трудоустройство медицинских отрядов.

В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек-6

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Конечно же, 2025 год для нас будет еще более насыщенным. Мы хотим больше охватить в наших рядах студотрядовское движение, больше нашей молодежи. 

В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек-8

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Наша молодежь активно вовлечена в целый ряд знаковых проектов, которые затрагивают разные сферы жизнедеятельности. В первую очередь это волонтерская деятельность, это работа по благоустройству территории, это большая деятельность по возрождению и сохранению исторической памяти. 

В завершении встречи отметили лучших активистов БРСМ. Почетными грамотами наградили 30 человек.

# БРСМ # Андрей Стригельский # Роман Бондарук # Молодежь Беларуси

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