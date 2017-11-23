Уборка и благоустройство Минска – что нового: «Большой город»

Новости Беларуси. Кто и как наводит порядок в Минске, украшает его, и какие новшества ожидаются в этих сферах – об этом в программе «Большой город» рассказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

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