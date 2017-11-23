Мингорисполком: жители стали более инициативными

Новости Беларуси. Мнение в программе «Большой город» высказала начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома.
Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Замечу, что наши жители стали очень инициативные. Они видят свой двор, и только они могут понять, что им нужно во дворе. Да, какой-то минимальный набор элементов мы можем установить.
Но, в любом случае, это – общение с жильцами.
Вся работа, которая проводится на дворовых территориях, делается в увязке с жителями города. За счёт средств населения и субъектов хозяйствования установлено 300 единиц оборудования. Жилищная служба всегда идет на помощь в установке и приобретении этого оборудования. С каждым годом такое количество дворов увеличивается, где жители сами принимают решение.
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