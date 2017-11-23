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692 ствола мусоропроводов заварено в Минске в 2017 году

23 ноября 2017 18:46
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Новости Беларуси. О том, как идёт работа по избавлению домов от систем сброса мусора, рассказали в программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Жители сами принимают решение: им необходим мусоропровод либо нет. Активная работа началась с 2015 года. Уже, когда вводят новостройки, жители проводят собрание и решают.

Кому-то нравится, кому-то – нет.

В 2017 году заварено 692 ствола мусоропроводов, которые расположены в 348 домах. Это достаточно много. За несколько лет – 2 533 ствола мусоропроводов в 871 доме.

Уборка и благоустройство Минска – что нового: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Марина Малаева

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