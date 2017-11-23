Новости Беларуси. За каждым предприятием Минска закреплена зона ответственности за чистоту и порядок. Оправдывает ли себя такая практика, рассказали в программе «Большой город».

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Эта практика в Минске введена достаточно давно. С 2000 года субъекты хозяйствования, предприятия убирают свои прилегающие территории. Каждый уважающий себя руководитель должен понимать, что прилегающая территория, обходная группа – это визитная карточка его предприятия. Когда мы приходим на предприятие и видим красивые цветники, чистую территорию, создаётся впечатление, что это – деловой партнёр.

Если грязно и неопрятно – это не очень хорошо.

Сегодня неслучайно гости столицы отмечают, что у нас чистота и порядок. У нас красивый город, хорошие объекты торговли, бытового обслуживания. Как и при чемпионате мира, так и сегодня, приезжая в Минск, все отмечают: «Как у вас чисто!».

В каждом районе работает группа, которая еженедельно проводит объезды территорий и предупредительного плана выдают предписания, что необходимо сделать. Уборка территории – это такая трудовая акция.

Можно проводить субботники.

И, надеюсь, все заметили, что мелкого бытового мусора в городе возле торговых объектов практически нет. Если кто-то прошёл, бумажку выбросил – следом не пройдёт коммунальная служба. Сотрудники объектов торговли и бытового обслуживания в течение дня просматривают, чтобы не было мелкого бытового мусора.

Чисто не там, где убирают, а там где, не мусорят.

Но только совместными усилиями мы можем достичь максимальных результатов именно в поддержании чистоты.